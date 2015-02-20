У зоні АТО не вистачає транспорту для евакуації поранених - волонтери

Волонтер об’єднання "Народний тил" Тетяна Джафарова наголошує, що в зоні АТО не вистачає транспортних засобів для евакуації поранених та перевезення кваліфікованих лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, вона повідомила на брифінгу, що останнім часом працювала з медиками, які займалися евакуацією поранених та роботою в одній з лікарень Артемівська. "Головне питання було у швидкості евакуації. Не вистачало "швидких". Їх не вистачає завжди, але ця критична ситуація, коли розвивалися події дуже швидко, показала, що не вистачає у нас транспорту", - сказала Джафарова.

Волонтер наголосила, що багато машин потрапили під обстріли і вийшли з ладу. На її переконання, "при кожній бригаді має бути мінімум 2-3 машини".

За словами Джафарової, персонал лікарень Артемівська і Краматорська не встигає за потоком поранених. Зокрема, до лікарень Артемівська зазвичай надходять 30-40 поранених на день, проте за останні дні потік зріс до 130-180 поранених.

"Не справляється персонал, не вистачає розхідників. Не було накопичено ніякого запасу, ніхто не чекав, що будуть події так розвиватися, що буде дуже сильно перевищена потреба того, що є", - сказала волонтер.

Вона наголосила також, що не вистачає медичного персоналу. "В лікарнях персонал середньої ланки - це фельдшери, медсестри - професійні, які мають досвід, - їх немає. На ентузіазмі молоді двічатка їдуть туди, працюють добровільно. Але це не та робота, має бути професійний персонал", - сказала волонтер.

На думку Джафарової, необхідно створити інформаційний штаб, який би міг координувати автомобілі "швидкої", роботу військових з вивезення поранених, інформацію про ресурс певних лікарень.

За її словами, безліч людей проходить вишкіл на полігонах, і необхідно навчити їх користуватися аптечками.