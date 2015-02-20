Зону відчуження навколо ЧАЕС можуть обмежити 10 кілометрами

Про це розповів народний депутат, член фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Валентиров, повідомили УНІАН у прес-службі політсили/

«Карта радіоактивного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС за 29 років зазнала значних змін. Сьогодні зона реального ураження вміщується в 10-кілометрове кільце навколо ЧАЄС. На думку науковців, саме в таких межах заборонена зона і має бути зафіксована, – заявив депутат. – На решті території може бути створено біосферний заповідник, в якому проводити профільні дослідження флори і фауни».

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Більшість депутатів у Комітеті ВР з питань екологічної політики вважають, що тема перегляду кордонів зони відсудження є актуальною, проте, остаточного рішення комітет ще не прийняв. «Поки що без відповіді залишається багато питань до наших науковців, які мають визначитися, як використовувати звільнену територію», – зазначив Валентиров.