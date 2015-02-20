Уряд утворив комісію з реорганізації Держслужби з контролю за наркотиками
17:37, 20 лютого 2015Країна
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Головою комісії затверджено начальника Управління ліцензування квот та дозволів Державної служби з контролю за наркотиками Олега Дзісяка
Кабінет міністрів України утворив комісію з реорганізації Державної служби з контролю за наркотиками.
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Відповідне розпорядження від 18 лютого № 107-р опубліковано на Урядовому порталі.
Головою комісії затверджено начальника Управління ліцензування квот та дозволів Державної служби з контролю за наркотиками Олега Дзісяка. Він має затвердити персональний склад комісії; забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної служби з контролю за наркотиками; поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів про результати проведеної роботи.
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