Корисні властивості помело

Помело має соковиту, солодку, з певною кислинкою, м'якоть. Цей фрукт багатий на вітамін С, бета-каротин і вітаміни групи В, у тому числі фолієву кислоту, вона потрібна особливо молодим жінкам, які хочуть народити здорову дитину. Також у помело багато калію, який підживлює серце.

Крім того з останніх досліджень стало відомо, що лимоноїди, які містяться в помело, а також в інших цитрусових, в експерименті припиняють поділ ракових клітин.

Помело підвищує життєві сили, покращує настрій, працездатність і витривалість.

Для тих, хто мріє про струнку фігуру, помело справжня знахідка, адже він дає відчуття насичення і в той же час прискорює розщеплення білка і жиру. Допомагає при атеросклерозі, регулює артеріальний тиск.

Помело вважається дієтичним, його калорійність всього 30-35 ккал на 100 грам м'якоті.