В Дебальцевому склалася важка соціально-гуманітарна ситуація - ОБСЄ

Про це в коментарі УНІАН повідомила старший помічник відділу преси Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ірина Гудима.

"Ми там були (21 лютого) з 16.20 до 16.50", - сказала вона.

Зокрема, перебуваючи в Дебальцевому, місія зафіксувала, що в місті немає продуктів харчування, води, тепла і терміново потрібні медикаменти.

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Разом зі спостерігачами ОБСЄ місто відвідали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Поки ми там знаходилися, ми почули близько сотні вихідних пострілів та декілька вхідних пострілів", - зазначила Гудима.

При цьому вона нагадала про необхідність всіма сторонами на сході України надати місії інформацію про наявність важкого озброєння та даних, які б свідчили, що таке озброєння почалося відводитися від лінії зіткнення.

У місії не виключили, що спостерігачі спробують ще відвідувати Дебальцеве.

Як повідомляв УНІАН, раніше члени СММ ОБСЄ намагалась декілька разів потрапити в Дебальцеве, але не змогли цього зробити через відсутність гарантій безпеки зі сторони бойовиків.