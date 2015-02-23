Порошенко відвідав у Запорізькому госпіталі поранених військовослужбовців

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Під час спілкування з бійцями, Порошенко подякував їм за віддану службу, мужність та героїзм під час виконання бойових завдань. "Операція в Дебальцевому - це тест на скоординованість дій, і я пишаюся українськими воїнами", - сказав Порошенко.

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Глава держави вручив військовослужбовцям пам'ятні подарунки - іменні годинники. Він також привітав військових з річницею Революції Гідності.

Також під час робочої поїздки Порошенко поклав квіти до пам'ятного знаку подвигу учасників Революції Гідності і Героїв Небесної Сотні в Запоріжжі.

Він підкреслив, що сьогодні на українській владі лежить особлива відповідальність - перед Небесною Сотнею, перед героями, які загинули на Донбасі.