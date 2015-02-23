7 вправ для мозку

1. Швидко порахувати від 100 до 1 (вголос і з відкритими очима - як і всі наступні вправи).

2. Вимовити алфавіт, вигадуючи на кожну букву слово (А - амфора; Б - білка і т. д.), як можна швидше. Якщо на якійсь літері ви затрималися на 30 секунд, пропустіть її.

3. Вимовте 20 чоловічих імен, кожному дайте номер.

4. 20 жіночих імен.

5. 20 харчових продуктів.

6. На одну обрану букву алфавіту назвати двадцять слів, кожному дати номер.

7. Вибрати одну літеру алфавіту та назвати 20 слів. Закрити очі, порахувати до двадцяти і знову відкрити.