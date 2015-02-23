У бюджеті передбачать збільшення витрат на закупівлю медикаментів для військових на 100 млн

У державному бюджеті на 2015 рік буде передбачено збільшення видатків на закупівлю медикаментів для військовослужбовців на 100 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

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"На даний час відбуваються зміни до Закону України "Про державний бюджет України на 2015 рік", якими передбачається збільшити видатки на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення на 100 мільйонів гривень", - сказав Селезньов.

За його словами, на сьогодні на рахунок Міністерства оборони в рамках акції "Підтримай українську армію" для медичного забезпечення як благодійна допомога надійшло близько 13 млн грн, які розподілені безпосередньо між військово-медичними закладами для закупівлі лікарських засобів.

При цьому Селезньов додав, що до військо-медичних закладів надходить благодійна допомога й у матеріальному вигляді.

"Станом на сьогодні заклади військової медицини отримали лікарських засобів та медичне обладнання на загальну суму близько 67 мільйонів гривень", - зазначив речник.

Також він повідомив, що на даний час військові частини і підрозділи ЗСУ забезпечені медичним майном на 85%, в тому числі лікарськими засобами - на 88%, перев'язувальними матеріалами - на 92%, витратним медичним майном - на 73%, медичною апаратурою та обладнанням - на 79% та шафами невідкладної медичної допомоги - на 87%.