Де в Донецьку отримати допомогу штабу Ахметова
Сьогодні на стадіоні «Донбас Арена» буде здійснюватися видача дитячих наборів для сімей з дітьми до 2-х років з Донецька
Також в Донецьку БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ наступні пункти видачі:
у Петровському районі
у Ворошиловському районі
у Київському районі
у Калінінському районі
у Куйбишевському районі
у Будьонівському районі
у Пролетарському районі
у Ленінському районі
у мікрорайоні «Текстильник»
на льодовій арені «Дружба»
Звертаємо увагу, що змінилася адреса пункту видачі в Куйбишевському районі Донецька. Допомогу можна отримати за адресою: пр. Панфілова, 86, ДК ім. Куйбишева.
У разі загострення ситуації і посилення обстрілу міста можливо оперативне закриття тих чи інших пунктів видачі.
Також завтра пункти видачі гуманітарної допомоги від Штабу Ахметова ПРАЦЮЮТЬ в прилеглих до Донецька містах:
Макіївка
Єнакієве
Шахтарськ
Харцизьк
Іловайськ
Моспіно
Ясинувата
Кіровське
Сьогодні в Донецьку НЕ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ два пункти:
у Кіровському районі
у мікрорайоні «Жовтневий» (допомогу можна отримати в пункті видачі Куйбишевського району - пр. Панфілова, 86, ДК ім. Куйбишева).
23 лютого 2015 року з технічних причин будуть закриті пункти видачі гуманітарної допомоги в Горлівці и Зугресі.
Оперативну інформацію про роботу пунктів видачі можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001. Електронну адресу гарячої лінії: helpdonbass@fdu.org.ua