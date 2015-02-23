Де в Донецьку отримати допомогу штабу Ахметова

Також в Донецьку БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ наступні пункти видачі:

у Петровському районі

у Ворошиловському районі

у Київському районі

у Калінінському районі

у Куйбишевському районі

у Будьонівському районі

у Пролетарському районі

у Ленінському районі

у мікрорайоні «Текстильник»

на льодовій арені «Дружба»

Звертаємо увагу, що змінилася адреса пункту видачі в Куйбишевському районі Донецька. Допомогу можна отримати за адресою: пр. Панфілова, 86, ДК ім. Куйбишева.

У разі загострення ситуації і посилення обстрілу міста можливо оперативне закриття тих чи інших пунктів видачі.

Також завтра пункти видачі гуманітарної допомоги від Штабу Ахметова ПРАЦЮЮТЬ в прилеглих до Донецька містах:

Макіївка

Єнакієве

Шахтарськ

Харцизьк

Іловайськ

Моспіно

Ясинувата

Кіровське

Сьогодні в Донецьку НЕ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ два пункти:

у Кіровському районі

у мікрорайоні «Жовтневий» (допомогу можна отримати в пункті видачі Куйбишевського району - пр. Панфілова, 86, ДК ім. Куйбишева).

23 лютого 2015 року з технічних причин будуть закриті пункти видачі гуманітарної допомоги в Горлівці и Зугресі.

Оперативну інформацію про роботу пунктів видачі можна дізнатися на сайті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, за телефоном гарячої лінії 0 800 509 001. Електронну адресу гарячої лінії: helpdonbass@fdu.org.ua