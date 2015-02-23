Хвойні ванни допоможуть позбутися шлаків і токсинів

Крім механічного та температурного впливу, хвойний екстракт має і хімічний вплив на організм, так як у його склад входить безліч мікроелементів, вітаміни, ефірні олії, дубильні речовини, антоціанові речовини і алкалоїди.

Хвойні ванни мають заспокійливу і седативну дію на організм людини. Вони зміцнюють захисні сили організму, підвищують імунітет, благотворно впливають на стан шкіри і центральну нервову систему. Відвар є відмінним потогінним, жовчогінним засобом. А ванни особливо незамінні при гострих респіраторних захворюваннях.

Крім усього іншого, такі ванни, особливо в поєднанні з питтям хвойного відвару, сприяє зниженню ваги, виводить шлаки, токсини і радіонукліди з організму.

Приготувати ванну в домашніх умовах зовсім не складно. В теплій ванні, температурою 36-38 градусів, розчиняють в 50-100 мл рідкого хвойного екстракту, 1-2 таблетки або 50-70 мг. твердого екстракту в брикеті. Можна також використовувати хвойну сіль, яку розводять згідно з рекомендаціями на упаковці, зазвичай 100 г. солі на 200 літрів води. Крім того, можна зробити хвойно-сольову ванну, тоді крім хвойного екстракту в ванну додається до 4 кг кухонної солі або 1-2 кг морської солі.

Нескладно приготувати відвар з хвої. Для цього збираються в лісі голки, кора і гілки ялинових (близько 1 кг), подрібнюються і заливаються 7-8 літрами води. Потім все це ставиться на вогонь і кип'ятиться протягом 30 хвилин. Після охолодження, хвойний відвар виливається в теплу ванну.

Ванну краще приймати ввечері, не менш ніж через годину після їжі, приблизно за 1-1,5 до сну. У ванну потрібно занурюватися так, щоб область серця знаходилася над водою. Лежати необхідно в зручному положенні, щоб всі м'язи були розслаблені. Під голову можна покласти гумову подушку або згорнутий у вигляді валика рушник. Тривалість процедури не повинна перевищувати 15 хвилин. Під час прийому ванни можна підливати теплу воду, але при цьому стежити за самопочуттям. Після процедури слід прийняти душ, закутатися в теплу ковдру і відпочити лежачи в ліжку або сидячи в кріслі.