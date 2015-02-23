За добу в зоні АТО поранено 10 українських військових

16:27, 23 лютого 2015
Країна
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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник керівника АТО в Донецькій і Луганській області Валентин Федічев

Транспортування поранених / Фото: УНІАН

За добу у зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців, ще 10 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник керівника АТО в Донецькій і Луганській області Валентин Федічев.

"За минулу добу загинуло 2 українських військовослужбовці. 10 отримали поранення", - повідомив він.

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