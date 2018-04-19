У Києві та Маріуполі стартував 3-ій етап навчання кризових психологів у рамках проекту Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 23 лютого, у Києві розпочався третій модуль навчання для 250 кризових психологів, які будуть працювати з сім'ями з Донбасу. У березні третій модуль почнеться в Маріуполі. Основний напрямок цього етапу навчання - сімейне консультування. Психологи переконані, що допомогти дитині практично неможливо, не надавши допомоги її батькові.

Підготовка почалася з лекційних занять. У перший день лекцію провела відомий сімейний психолог з Інституту розвитку сімейного влаштування Людмила Петрановська.

За словами психолога, захист і турбота - це те, що допомагає людям подолати травму. «Чим більше людей зараз впораються з травмою, тим здоровіше буде українське суспільство в цілому. Суспільна задача зараз максимально піклуватися, підтримувати один одного і тих, кому важко. Зараз усім важко, але все одно у когось є трохи більший ресурс, більш благополучна ситуація. Мені здається, Україні нав'язують громадянську війну. Цей розкол і ненависть в суспільстві. Єдине, що можна цьому протиставити - це загальна підтримка і розуміння», - коментує Петрановська.

В процесі навчання учасники та тренери діляться власним досвідом, обговорюють моделі і методи роботи. У наступні дні лекційний матеріал буде підкріплюватися практичними заняттями в міні-групах.

Третій модуль навчання триватиме до 14 березня. Учасники, розділені на 5 груп у Києві та Маріуполі, прослухають лекції, і попрацюють на практичних заняттях з провідними тренерами-психологами з Москви, Харкова і Дніпропетровська.

Нагадаємо, проект Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з підготовки кризових психологів стартував у листопаді 2014 року. Для участі було відібрано 250 кращих фахівців з усієї України, які вже мають диплом психолога. Навчання проходить безкоштовно. Роботу тренерів оплачує Гуманітарний штаб. На сьогодні це єдиний в Україні проект, спрямований на відновлення психологічного стану переселенців і жителів зони АТО.