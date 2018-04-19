Україна отримає від Глобального фонду понад 133 млн доларів на боротьбу зі

СНІДом і туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Міністерстві охорони здоров’я було підписано Рамкову угоду з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією про отримання безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 133 881 757 доларів на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2017 року.

Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі наголосив, що завдяки гранту буде забезпечено безперервне лікування хворих на ВІЛ/СНІД і туберкульоз у 2015 році.

«Це велика допомога для нашої країни, для боротьби зі СНІДом і туберкульозом. Ми працюємо дуже тісно з іншими міжнародними організаціями. Маємо надію, що у 2015 році не буде проблем у постачанні ліків для людей з тяжкими захворюваннями», - сказав Квіташвілі.

За словами виконавчого директора Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрія Келпікова, переважна частина коштів – 68% - буде спрямована на боротьбу зі СНІДом, решта – на боротьбу з туберкульозом.

«Отримання гранту в такий важкий для України час є важливим і своєчасним. Альянс уже почав перерахуваня коштів в усі регіони України. Найбільше фінансування отримають Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Миколаївська, Харківська області та Київ», - повідомив Клепіков.

Заявка включає в себе три гранти, реалізацію яких забезпечуватимуть основні реціпієнти, які призначені Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД в Україні - 68 799 281 доларів, Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД – 60 406 308 доларів, а також Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ – 4 676 168 доларів.

Кошти будуть спрямовані на програми профілактики, лікування, догляду та соціальної підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію і туберкульоз, а також представників груп ризику інфікування.

За кошти донора також передбачені пілотні проекти з поліпшення якості амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз і перегляд показань для стаціонарного лікування захворювання. Також планується реалізувати інноваційні проекти з догляду, підтримки та передачі частини функцій неурядовим організаціям.