Україну відвідає президент Червоного Хреста Петер Маурер

Маурер попрямував із чотириденним візитом до Російської Федерації та України, де він проведе низку зустрічей на найвищому рівні. Предметом обговорення стане важка гуманітарна ситуація на сході України і можливості розширення гуманітарної допомоги постраждалим людям, які залишаються на території України або були змушені залишити країну.

Завтра, 25 лютого, П. Маурер прибуде до Києва для переговорів з офіційними особами на найвищому рівні, які проходитимуть до п'ятниці, 27 лютого.

Президент МКЧХ також зустрінеться з представниками Українського та Російського товариств Червоного Хреста, щоб обговорити шляхи зміцнення співпраці між ними і МКЧХ при ліквідації наслідків кризи в Україні.