Україну відвідає президент Червоного Хреста Петер Маурер
15:32, 24 лютого 2015Країна
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Завтра до Києва прибуде Президент Міжнародного Комітета Червоного Хреста Петер Маурер
redcross.org
Маурер попрямував із чотириденним візитом до Російської Федерації та України, де він проведе низку зустрічей на найвищому рівні. Предметом обговорення стане важка гуманітарна ситуація на сході України і можливості розширення гуманітарної допомоги постраждалим людям, які залишаються на території України або були змушені залишити країну.
Завтра, 25 лютого, П. Маурер прибуде до Києва для переговорів з офіційними особами на найвищому рівні, які проходитимуть до п'ятниці, 27 лютого.
Президент МКЧХ також зустрінеться з представниками Українського та Російського товариств Червоного Хреста, щоб обговорити шляхи зміцнення співпраці між ними і МКЧХ при ліквідації наслідків кризи в Україні.
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