За добу 7 українських військових отримали поранення
13:34, 24 лютого 2015Країна
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Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко
За добу загинув 1 український військовий, ще 7 отримали поранення / Фото УНІАН
За добу в зоні АТО загинув один український військовий, семеро отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко.
“За минулу добу загинув один український військовий, сім отримали поранення”, - сказав він.
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