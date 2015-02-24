Як прибрати темні кола під очима
Шматочки колотого льоду загорни в пластиковий пакетик і поклади під очі на 5 хвилин
Отже, щоб усунути темні кола під очима, скористайся однією з трьох порад.
1. Картопляна маска
2 столові ложки натертої картоплі нанеси на марлеву серветку, поклади її на повіки і тримай 10-15 хвилин. Після зняття макіяжу нанеси на шкіру крем з вітамінами А і Е. Через 10-15 хвилин ватою, змоченою у розчині чаю, зніми сліди крему і маски, пише Единственная.
2. Крижана маска
Шматочки колотого льоду загорни в пластиковий пакетик і поклади під очі на 5 хвилин. Лід можна замінити одноразовими паперовими пакетиками з чаєм. В цьому випадку їх слід заварити спочатку гарячою водою, а потім остудити.
3. Маска з відвару ромашки, волошки або розмарину.
Завари 1 чайну ложку сухої трави склянкою окропу, потім дай настоятися, остуди і роби примочки.