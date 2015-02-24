Як прибрати темні кола під очима

Отже, щоб усунути темні кола під очима, скористайся однією з трьох порад.

1. Картопляна маска

2 столові ложки натертої картоплі нанеси на марлеву серветку, поклади її на повіки і тримай 10-15 хвилин. Після зняття макіяжу нанеси на шкіру крем з вітамінами А і Е. Через 10-15 хвилин ватою, змоченою у розчині чаю, зніми сліди крему і маски, пише Единственная.

2. Крижана маска

Шматочки колотого льоду загорни в пластиковий пакетик і поклади під очі на 5 хвилин. Лід можна замінити одноразовими паперовими пакетиками з чаєм. В цьому випадку їх слід заварити спочатку гарячою водою, а потім остудити.

3. Маска з відвару ромашки, волошки або розмарину.

Завари 1 чайну ложку сухої трави склянкою окропу, потім дай настоятися, остуди і роби примочки.