Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ на Київщині

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у Вінницькій, Волинській та Закарпатській областях відзначається перевищення епідемічного порогу відповідно на 33,0; 44,5 та 18,4%. З метою попередження подальшого росту захворюваності на грип та ГРВІ в містах та районах області введені заходи епідемічного періоду згідно "Комплексного плану заходів боротьби з грипом на 2014-2015 роки".

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За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 277 178 осіб, із них 64,1 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 64,4 на 10 тисяч населення, що на 12,5 % більше, ніж за минулий тиждень.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 107,6 найменший – у Харківській областях –27,7 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень всього госпіталізовано 7 448 особи (2,7 %), що на 1,8 % більше, ніж за минулий, із них 67,8 % становлять діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем у 8 регіонах зареєстрований темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ більше 20 %, що є ознакою активізації епідемічного процесу з грипу в країні. Зареєстровано один летальний випадок у Рівненській області, за результатами вірусологічного дослідження підтверджено діагноз "Грип" у вагітної.

За звітний тиждень щеплено проти грипу 112 осіб, що на 71,9 % менше, ніж за минулий. З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 146 911 осіб, із них 97,9 % осіб груп ризику. Обсяг щепленнями серед осіб груп ризику знаходиться на низькому рівні.

Питома вага дітей щеплених проти грипу становить 19,0 %.

*Примітка. Без урахування даних з АР Крим та м. Севастополь.