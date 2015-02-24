На Вінниччині через грип померла 4-річна дівчинка

Дитина померла через ускладнення внаслідок високої температури. Фото: УНІАН

У селі Кармелюкове Жмеринського району Вінницької області через грип померла 4-річна дівчинка.

Про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в області Олександр Сорочан, інформує Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Дитина померла через ускладнення внаслідок високої температури.

За словами Сорочана, на сьогодні захворюваність на грип по області на 33% перевищує епідемічний поріг.

На вимушених канікулах перебувають учні 145 загальноосвітніх шкіл Вінниччини. Призупинили навчальний процес усі школи Вінниці та Гайсинського району.

За даними фахівців, на Вінниччині два штами грипу: сезоний грип H3N2 та вірус грипу В.