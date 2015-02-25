На Донбас доправлено понад 2,5 тис тонн гуманітарної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій України Наталія Бистра.

Зокрема, представник ДСНС відзначила, що з кожним днем питання організації доставки гуманітарних вантажів для забезпечення потреб населення, що постраждало від дій терористів, стає дедалі актуальнішим.

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"На цей час до міст та селищ на сході нашої держави рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій вже доправлено більше 2,5 тис тонн гуманітарної допомоги", - розповіла Бистра.

За її словами, до цієї допомоги відносяться продукти харчування: хліб, крупи, цукор, м'ясні та рибні консерви, овочі та фрукти, кондитерські вироби, чай, питна вода, згущене молоко; а також будівельні матеріали, скло, поліетиленова плівка, шифер, дерев'яні дошки, бітум, медикаменти, дитячий та дорослий одяг, засоби обігріву та гігієнічні набори.

"Загалом до Донецької та Луганської областей було направлено понад 1,650 тонн продуктів харчування та товарів першої необхідності", - відзначила вона.