Біоритми мозку: коли що краще робити

Стимулювати мозок, правильно його живити, розвивати ті чи інші інтелектуальні здібності, стимулювати розумову працю - потрібно і важливо. Але для початку дізнаємося про особливості працездатності мозку протягом дня, пише tvoymalysh.com.ua.

З 6 до 7 ранку - час для запам'ятовування потрібної інформації надовго. Тоді краще всього задіюється довготривала пам'ять.

З 8 до 9 добре думати над логічними задачами, аналізувати, робити висновки, впорядкувати набуті знання. Мозок працює дуже активно і ефективно.

З 9 до 10 - час, коли можна більш ефективно працювати над збором статистичних даних, впорядкування, аналізу цих даних.

З 11 до 12 ефективність розумової праці знижується, зменшується здатність до запам'ятовування, аналітики, погіршується концентрація. Можна перейти на творчу працю або просто розслабитися, слухаючи щось прекрасне: послухати музику, прогулятися, сходити на віртуальну екскурсію по Лувру або Версалю.

В цей час, і навіть довше - до двох дня саме час для обіду. Краще всього він перетравиться саме зараз.

З 12.00 до 18.00 - ще й час для фізичної активності, ну і активної праці мозку. Через деякий час після обіду всі інтелектуальні функції активізуються, розумові здібності поліпшуються.

Після 19 - розумова праця вже буде наслідком насильства над собою. Тому бажано укладатися в рамки робочого дня, а після 18-19 знаходити інші способи для розвитку: різноманітна творчість, спілкування, прогулянки, розвиток інших, не розумових здібностей.

З 21.00 до 23.00 час для сну - найкращий відпочинок мозку, нервової системи і тіла.

З 23.00 до 1 години ночі йде активне впорядкування накопиченої інформації і досвіду. Тому так важливо спати, щоб мозкова діяльність, розумова і фізична праця, загальна ефективність людини на наступний день була на належному рівні. До речі, в китайській медицині вважається, що в цей час йде активне відновлення життєвої енергії «ци». Чим більше її, тим більше шансів на тривале і повноцінне, здорове життя.

З 1 до 3 годин сон дає нам можливість емоційно відновитися. Якщо ви прокидаєтеся в цей час чи не спите, ви стали на шлях до неврозів або депресій.