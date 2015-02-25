У столиці рівень захворюваності на грип та ГРВІ - нижче епідемпорогу

Показник на 10 тисяч населення склав 96,4, що нижче епідемічного порогу даного тижня на 5,4% (епідпоріг 101,9), повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Головне управління Держсанепідслужби в Києві.

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За даними СЕС, найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Шевченківському районі (127 на 10 тис. населення), а найменший – у Печерському (64,5 на 10 тис).

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, захворюваність у місті збільшилася на 4,1% за рахунок захворюваності серед дорослого населення, йдеться в повідомленні.

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Утім, як стверджують в СЕС, у цілому епідемічна ситуація в столиці відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, а також показникам захворюваності аналогічного періоду минулого року. Однак щороку серед хворих на грип та ГРВІ збільшується питома вага дітей шкільного віку. Найчастіше епідемії розпочинаються спалахами захворювань серед учнів, тому що вони відрізняються високою епідеміологічною активністю та високим ризиком розвитку ускладнень.