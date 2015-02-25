Завтра у Києві пройде VII Міжнародна конференція Українського форуму благодійників
26 лютого 2015 року Український форум благодійників проводить VII Міжнародну конференцію «Благодійність та волонтерство в дії: рятуємо, примирюємо та будуємо майбутнє»
Конференція відбудеться у Президент Готелі (вул. Госпітальна 12).
Мета конференції: проаналізувати роль благодійників і волонтерів, як агентів процесу побудови миру, розв’язання конфлікту й примирення у суспільстві. Окреслити зони впливу та відповідальності держави, громадянського суспільства та міжнародної спільноти в питаннях гуманітарної та благодійної допомоги.
Детальна програма конференції: blagodiynist.info.
Участь у конференції підтвердили:
Марина Порошенко, дружина Президента України та голова ради Благодійного Фонду Петра Порошенка
В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр міністр з гуманітарних питань
Ростислав Павленко, заступник голови Адміністрації Президента
експерти з міжнародних організацій (ООН, ЄК, UNDP, USAID)
українські благодійники та волонтери, представники органів влади.
У фокусі програми Конференції такі питання:
роль благодійності в часи конфлікту
гуманітарна допомога: стандарти, практика, виклики
системні реформи законодавства для благодійників та волонтерів
ключові передумови суспільного примирення
старі виклики у нових умовах – як вирішувати проблеми, не пов’язані з конфліктом
нові складові у діяльності благодійників
І все це в інтерактивних форматах: панельні дискусії, ток-шоу, творчі майстерні, круглі столи тощо.
Початок конференції: 9:00
Місце проведення: конференц-центр Президент Готелю, вул.Госпітальна 12 (м. Палац Спорту).
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