Завтра у Києві пройде VII Міжнародна конференція Українського форуму благодійників

Конференція відбудеться у Президент Готелі (вул. Госпітальна 12).

Мета конференції: проаналізувати роль благодійників і волонтерів, як агентів процесу побудови миру, розв’язання конфлікту й примирення у суспільстві. Окреслити зони впливу та відповідальності держави, громадянського суспільства та міжнародної спільноти в питаннях гуманітарної та благодійної допомоги.

Детальна програма конференції: blagodiynist.info.

Участь у конференції підтвердили:

Марина Порошенко, дружина Президента України та голова ради Благодійного Фонду Петра Порошенка

В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр міністр з гуманітарних питань

Ростислав Павленко, заступник голови Адміністрації Президента

експерти з міжнародних організацій (ООН, ЄК, UNDP, USAID)

українські благодійники та волонтери, представники органів влади.

У фокусі програми Конференції такі питання:

роль благодійності в часи конфлікту

гуманітарна допомога: стандарти, практика, виклики

системні реформи законодавства для благодійників та волонтерів

ключові передумови суспільного примирення

старі виклики у нових умовах – як вирішувати проблеми, не пов’язані з конфліктом

нові складові у діяльності благодійників

І все це в інтерактивних форматах: панельні дискусії, ток-шоу, творчі майстерні, круглі столи тощо.

Початок конференції: 9:00

Місце проведення: конференц-центр Президент Готелю, вул.Госпітальна 12 (м. Палац Спорту).

Акредитація преси: anna.kazymyrova@gmail.com

+38050 3100219