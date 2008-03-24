На Сумщині викрито злочинне угруповання, що розповсюджувало трамадолу
Порушено кримінальні справи
На Сумщині викрито злочинне угруповання, що займалося розповсюдженням трамадолу.
Як передає кореспондент УНІАН, заступника прокурора Сумської області Петро ЛІЩИШИН повідомив, що в період із серпня 2007 року до моменту затримання 17 осіб займались незаконним придбанням і збутом наркозалежним жителям м.Конотоп і Конотопського району лікарських засобів. Зокрема, ними закуплено і реалізовано 91400 капсул медичного препарату «Трамадол». Від його продажу учасники організованої злочинної групи отримали близько 200 тис. грн.
12 членів ОЗГ взято під варту, один знаходиться на підписці про невиїзд, а четверо Конотопським міськрайонним судом оголошені в розшук.
Управлінням МВС України в Сумській області стосовно всіх членів ОЗГ порушено кримінальні справи за частиною 4 ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або збут сильнодіючих лікарських засобів у складі організованої злочинної групи в особливо великих розмірах).
Хід досудового слідства по справі взято на контроль прокуратурою Сумської області.