На Сумщині викрито злочинне угруповання, що розповсюджувало трамадолу

На Сумщині викрито злочинне угруповання, що займалося розповсюдженням трамадолу.

Як передає кореспондент УНІАН, заступника прокурора Сумської області Петро ЛІЩИШИН повідомив, що в період із серпня 2007 року до моменту затримання 17 осіб займались незаконним придбанням і збутом наркозалежним жителям м.Конотоп і Конотопського району лікарських засобів. Зокрема, ними закуплено і реалізовано 91400 капсул медичного препарату «Трамадол». Від його продажу учасники організованої злочинної групи отримали близько 200 тис. грн.

12 членів ОЗГ взято під варту, один знаходиться на підписці про невиїзд, а четверо Конотопським міськрайонним судом оголошені в розшук.

Управлінням МВС України в Сумській області стосовно всіх членів ОЗГ порушено кримінальні справи за частиною 4 ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту або збут сильнодіючих лікарських засобів у складі організованої злочинної групи в особливо великих розмірах).

Хід досудового слідства по справі взято на контроль прокуратурою Сумської області.