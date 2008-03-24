В Херсонському дитсадку виявлено забруднення парами ртуті

В Херсоні при проведенні чергової перевірки приміщень дитячого садка №68 спеціалістами міської санепідемстанції виявлено наявність парів ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, ртуть виявлено в прийомній кімнаті ясельної групи.

Аварійно-рятувальною службою МНС було проведено обстеження приміщень, знайдено незначні залишки ртуті за дитячою шафою, проведена демеркурізація приміщень дитячого садка на площі близько 60м 2. Станом на кінець дня п’ятниці робота дитячого садка припинена до надання дозволу керівниками міської СЕС.