Омолоджуюча маска для обличчя поверне шкірі пружність

Цю шикарну маску потрібно робити два рази на рік - навесні і восени курсом зо 2 тижні, пише bt-women.com.ua.

Отже, нам знадобиться:

- 1 столова ложка меду (звичайно, натурального і перевірте спочатку на алерген);

- 1 столова ложка сметани (і краще пожирнішої);

- 50 р сиру (це приблизно половина маленької пачки)

- 1 яйце

- 6-10 крапель лимона

- по 1-2 ампули алое, вітаміну В1 і В12 (продається в аптеці)

Всі інгредієнти добре розмішуємо в склі і наносимо ввечері на очищене обличчя (можна і під очі), залишаємо на 15-20 хвилин, а після змиваємо, як зазвичай, холодною водою. Після маски кремом НЕ користуватися. І так кожен вечір протягом 2-х тижнів. Зберігати маску краще в холодильнику в закритому скляному посуді.