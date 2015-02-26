Омолоджуюча маска для обличчя поверне шкірі пружність
Наносити ввечері на очищене обличчя (можна і під очі), залишати на 15-20 хвилин, а після змивати холодною водою
Цю шикарну маску потрібно робити два рази на рік - навесні і восени курсом зо 2 тижні, пише bt-women.com.ua.
Отже, нам знадобиться:
- 1 столова ложка меду (звичайно, натурального і перевірте спочатку на алерген);
- 1 столова ложка сметани (і краще пожирнішої);
- 50 р сиру (це приблизно половина маленької пачки)
- 1 яйце
- 6-10 крапель лимона
- по 1-2 ампули алое, вітаміну В1 і В12 (продається в аптеці)
Всі інгредієнти добре розмішуємо в склі і наносимо ввечері на очищене обличчя (можна і під очі), залишаємо на 15-20 хвилин, а після змиваємо, як зазвичай, холодною водою. Після маски кремом НЕ користуватися. І так кожен вечір протягом 2-х тижнів. Зберігати маску краще в холодильнику в закритому скляному посуді.