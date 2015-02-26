8 якостей оптиміста, які допомагають йому жити

Саме позитивне мислення допомагає вижити в найбільш, здавалося б, складних обставинах!

Оптимісти не бояться змін

Так, позбутися звичної зони комфорту ой як боляче! Але чому хтось вирішив, що зміни обов'язково повинні бути до гіршого? Оптимісти свято вірять, що вони зможуть отримати користь для себе з найскладніших ситуацій і тому не бояться змін, пише my.goodhouse.com.ua. Адже користь буває різна, і негативний досвід - це теж корисний досвід.

Оптимісти беруть на себе відповідальність

Так, це не дуже легко - зізнатися, що неприємність, яка з вами трапилася, почасти сталася і з вашої вини. Але це дає нам шанс контролювати своє життя і самим вирішувати, що в ньому трапиться, а що - ні. Людина з позитивним мисленням звикла проявляти активність, проявляти ініціативу і не плисти за течією.

Оптимісти висловлюють симпатію

Вони не бояться сказати комплімент людині поряд і не вважають, що цей комплімент буде розцінений як лестощі або маніпуляція. Вони впевнені в собі, щоб визнати хороші якості іншого вголос. Тому-то до них тягнуться оточуючі, а, значить, у важку хвилину поруч з оптимістом обов'язково виявиться той, хто допоможе словом чи ділом.

Оптимісти знають, чого хочуть

Вони вміють ставити цілі і досягати їх, хоча оточуючим їх устремління можуть здаватися занадто амбіційними та фантастичними. Але хто сказав, що ціль недосяжна, якщо знаєш, в який бік іти?

Оптимісти вміють вчитися

Мало того - вони люблять це робити! І мова йде не стільки про академічні дисципліни (хоча і про них теж), але і про знання про світ, людей, спілкування. Оптиміст і у сімдесят п'ять років здатний взятися за вивчення іспанської, його анітрохи не бентежать саркастичні посмішки оточуючих. Хто знає: може, він цього літа потрапить в Іспанію або познайомиться з іноземцем.

Оптимісти відкриті несподіванкам

Навіть більше того - вони їм раді. Чим не шанс проявити в собі ті якості, які до цього моменту спали безпробудним сном?

Оптимісти щедро діляться знаннями

У них немає того виду жадібності, якою володіють індивіди, які бояться втратити свій вплив на оточуючих. Саме тому людей з позитивним мисленням люблять і цінують: вони можуть бути як вчителями, так і учнями. Від них не почуєш неприємної фрази: «Тобі цього не треба знати!»

Оптимісти вміють радіти

Будь-якій дрібниці, якщо вже в глобальному плані радіти особливо нічому. Це допомагає їм уникнути стресу і депресії у складні часи, коли негативно налаштовані люди кричать: «Все пропало!» і опускають руки.