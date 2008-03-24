На Тернопільщині зростає кількість 14-річних мам

На Тернопільщині минулого року мамами стало чотири 14-річні жительки області. А кожне десяте немовля, як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики у Тернопільській області, у 2007 році народжували жінки віком від 15 до 19 років. Загалом минулого року в області народилося 11,431 тис дитина, із них 5,562 тис — дівчинки. Найчастіше народжували немовлят 20-24-річні жінки — 44%, у 25-29 років народили 29% жінок, у 30-34 роки – 12%. Народили діток і дві 45-річні жінки.

808 дітей, за даними головного управління статистики, у 2007 році народилося у матерів, які не перебували у зареєстрованому шлюбі.