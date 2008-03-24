Сьогодні - Всесвітній день боротьби з туберкульозом

24 березня особлива дата в історії туберкульозу. У цей день у 1882 році Роберт Кох зробив заяву про відкриття туберкульозних бацил. Через 100 років, 24 березня 1982 року, під егідою ООН уперше був проведений Всесвітній день боротьби з туберкульозом, і з того часу цей день щорічно святкується у світі. Туберкульоз залишається величезною глобальною проблемою громадської охорони здоров`я. Щорічно у світі реєструються майже 9 мільйонів нових випадків захворювання й при цьому вмирають більше півтора мільйона осіб.

24 березня 2008 року пройде під девізом «Я можу зупинити туберкульоз». Це більше, ніж гасло. Це заклик, що має мобілізувати всіх. Ми можемо зупинити туберкульоз, якщо:

· пацієнти почнуть відповідально ставитися до свого здоров`я, вчасно й постійно прийматимуть препарати;

· лікарі - правильно розпізнаватимуть симптоми хвороби, оперативно ставитимуть діагноз і проводитимуть лікування;

· викладачі - доноситимуть до учнів правдиву інформацію про це давнє захворювання.

Необхідно пам`ятати: дізнаючись якнайбільше про туберкульоз, можна вчасно запобігти йому. Сьогодні факти свідчать, що інвестуючи в діагностику й лікування туберкульозу, можна одержати в середньому десятикратну віддачу.

У Донецькій області діє «Програма подолання туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 роки». Вона реалізується при спільному фінансуванні й підтримці з боку БФ «Розвиток України», Донецької обласної ради, Донецької обласної державної адміністрації, адміністрацій міст і районів області.

Додаткова інформація:

У Донецькій області в 2007 році на обліку перебувало 11 тисяч хворих на туберкульоз і було зареєстровано більше 4 тисяч нових випадків активного туберкульозу. 1363 осіб померли від туберкульозу протягом року. Близько 15 % пацієнтів області живуть із подвійною проблемою: туберкульоз і ВІЛ, - це удвічі більше, ніж у середньому у світі. Більше 13 % хворих мають стійкий до ліків туберкульоз, що в чотири рази більше, ніж у середньому у світі.