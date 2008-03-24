Урочисте нагородження переможців конкурсу «Кращий за професією» серед фахівців протитуберкульозної служби Донеччини

27 березня 2008 р. об 11 годині у концертному залі Донецької обласної філармонії відбудеться урочисте нагородження переможців конкурсу «Кращий за професією» серед фахівців протитуберкульозної служби області.

В церемонії візьмуть участь представники Благодійного Фонду «Розвиток України», Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної ради, Світової Організації Охорони Здоров`я, Донецької туберкульозної лікарні, співробітники кафедри фтизіатрії Донецького національного медичного університету, менеджери регіонального проекту. Кращі фтизіатри отримають грошову винагороду.

Конкурс проводиться в межах «Програми подолання туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 рр.», яка здійснюється за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради, Благодійного фонду «Розвиток України».

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході, який відбудеться у четвер, 27 березня 2008 року, об 11:00 за адресою:

м. Донецьк, вул. Постишева, 117, концертний зал філармонії.