12-00 - До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз у Міністерстві охорони здоров`я України відбудеться прес-конференція на тему: "Туберкульоз: загрози та шляхи подолання епідемії", за участю міністра охорони здоров`я України Василя Князевича, першого заступника міністра охорони здоров`я, головного державного санітарного лікаря України Миколи Проданчука, голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Василя Петренка (Малий зал Колегії МОЗ, 3 поверх). Телефон: 253-02-25, Е-mаіІ: press1@mоz.gоv.uа Акредитація на місці за редакційними посвідченнями.