За минулу добу в зоні АТО поранено 4 українських бійці

13:57, 26 лютого 2015
Країна
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За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає

За минулу добу в зоні АТО четверо бійців отримали поранення / Фото: УНІАН

Впродовж минулої доби в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення”, - сказав Лисенко.

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