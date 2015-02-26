За минулу добу в зоні АТО поранено 4 українських бійці

За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає

Впродовж минулої доби в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко. “За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення”, - сказав Лисенко.

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