За минулу добу в зоні АТО поранено 4 українських бійці
13:57, 26 лютого 2015Країна
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За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає
За минулу добу в зоні АТО четверо бійців отримали поранення / Фото: УНІАН
Впродовж минулої доби в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
“За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення”, - сказав Лисенко.
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