На Донеччині щовісім годин одна людина помирає від туберкульозу

Нині в Донецькому регіоні щовісім годин одна людина вмирає від туберкульозу, констатують фтизіатри Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили на прес-конференції, приуроченій Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.

Крім того, відзначалося, що кожні 2,5 години в області реєструється новий хворий, кожні 15 хвилин туберкульозною паличкою інфікується одна дитина. На сьогодні в області проживає 11004 хворих на активний туберкульоз, що відповідає кожному 300-у дорослому. За словами медиків, у 2007 році в регіоні було виявлено 4012 нових хворих у цивільному секторі і 313 – в пенітенціарних установах, померли 1363 людини, з них 80% - люди працездатного віку.

Загалом у Донецькій області захворюваність на туберкульоз на 15-25% вища за середньоукраїнський показник через найвищу урбанізацію і щільність проживання населення, наголошують фахівці.

Найбільший рівень захворюваності на туберкульоз спостерігається в містах Маріуполь, Сніжне, Горлівка і Шахтарськ, а найнижчий, такий, що практично наближається до епідеміологічного показника – у сільських районах області.

Фтизіатри також відзначили, що завдяки тому, що в області діють декілька регіональних програм, направлених на локалізацію епідемії туберкульозу, діагностику і лікування, за підсумками 2007 року смертність від туберкульозу знизилась на 1,6%. Також первинна захворюваність на туберкульоз було знижено на 3,2%, зокрема серед дітей – на 7%, серед підлітків – на 25%. Загальна кількість хворих на туберкульоз в області впродовж останнього року скоротилася на 14% і становить зараз 238,7 на 100 тис. населення.

Проблемними залишаються питання недостатнього показника лікування хворих на туберкульоз (до 65-70%), що на 10-15% пов`язано зі збереженням достатньо високого відсотка "відривів" хворих від лікування, підсумували фахівці.

Довідка УНІАН. За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров`я 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом, як спосіб привертання уваги світової громадськості до цієї проблеми. Нині третина населення земної кулі інфікована, щорічно реєструється до 80 млн. нових випадків захворювання і 2,5 млн. хворих на туберкульоз помирає.