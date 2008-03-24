Донецький регіон: серед ув’язнених смертність від туберкульозу знизилась

10:11, 24 березня 2008
Країна
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Удвічі менше хворих з активною формою

У Донецькій області в слідчих ізоляторах і установах виконання покарань смертність ув’язнених від туберкульозу за три роки знизилась на 35%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції, приуроченій Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, начальник відділу медичного забезпечення і епідеміологічного контролю управління Держдепартаменту з питань виконання покарань Володимир ШАЛАШНИЙ.

За його словами, за останні три роки серед ув’язнених удвічі знизився показник захворюваності на активний туберкульоз. В.ШАЛАШНИЙ відзначив, що "мережа установ кримінально-виконавчої системи Донецької області найбільша в Україні і включає 20 установ, у яких міститься більш як 20 тис. засуджених".

Він наголосив, що виявлення хворих на туберкульоз відбувається здебільшого в слідчих ізоляторах, яких в області сьогодні три. "Торік у СІЗО було виявлено близько 500 хворих на активний туберкульоз, 470 було виявлено на етапі надходження до СІЗО, тобто більш як 70% хворих ходили до затримання і не зверталися до лікарів", - сказав В.ШАЛАШНИЙ.

Водночас він наголосив, що, "ізолюючи злочинця від суспільства, держава зобов`язана не тільки виконувати покарання, а при цьому охороняти здоров`я осіб, які перебувають під слідством і засуджених".

За словами В.ШАЛАШНОГО, це непросте завдання, бо значна частина засуджених вживали алкоголь, наркотики, не мали постійного місця проживання, вели асоціальний спосіб життя.

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