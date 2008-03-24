Здорове харчування допомагає дітям краще вчитися

Діти, які правильно харчуються, мають кращу академічну успішність в школі. До такого висновку прийшли канадські дослідники Університету Альберти, розглянувши дієтичні переваги, вагу, зріст і рівень успішності п`яти тисяч школярів.

Збагачення раціону дитячого харчування фруктами, овочами, зерновими і білковими продуктами, кальцієм було пов`язано з швидшим виконанням домашньої роботи, кращими результатами тестів, іспитів і загальною високою успішністю. У тих учнів, які регулярно вживали їжу з великою кількістю насичених жирів і солі, навпаки були зафіксовані погані оцінки. Школярі, що отримують правильне і здорове харчування, як вдома, так і поза домом - на 41% менше ймовірно мали низьку письменність. За словами фахівців, крім соціально-економічних чинників, якість харчування теж грає істотну роль для ефективності пізнавальних навиків молодого організму.

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