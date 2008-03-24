Цього року збільшиться кількість енцефалітних кліщів

Чеські медики прогнозують можливість різкого збільшення кількості кліщів в республіці. Щорічно в республіці від хвороб, які переносять ці комахи, гине і стає інвалідами все більше число громадян. Розповсюдження паразитів пов`язане з процесами глобального потеплення, що посилюються.

Стійка тенденція до зростання популяції паразитів простежується в країні протягом останніх років. У минулому і позаминулому роках в деяких чеських регіонах, включаючи Прагу, було відмічено буквально нашестя паразитів. Їх розмноженню, наслідком якого стало, зокрема, збільшення випадків зараження енцефалітом, сприяла незвично тепла для центральноєвропейського клімату погода.

Медики вважають, що десятки тисяч чеських громадян заражені або перенесли небезпечні захворювання, які були одержані в результаті укусів кліщів. Лише минулого року кліщовим енцефалітом в республіці було інфіковано 546 чоловік. Хворобу необхідно встановити в початковій стадії розвитку. Потрібне тривале лікування з використанням сильнодіючих антибіотиків.

Енцефаліт сприяє розвитку у кожного десятого хворого нервових розладів і паралічу верхніх кінцівок. Він може виявитися у вигляді простого грипу, але вже через два-три тижні з`являються висока температура, головні болі. Єдиним ефективним профілактичним засобом проти кліщів є вакцинація.

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