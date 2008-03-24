Чи бувають дешеві ліки хорошими?

Не дивлячись на те, що за вікном весна, грип не здає своїх позицій. Але, це вдалий час і для виробників ліків, в більшості своїй для тих, хто виробляє дорогі препарати.

І ми прагнемо придбати в аптеках саме розкручені бренди. Давайте ж ще раз детально розберемося з таким захворюванням, як грип.

На думку деяких медиків, він уберігає нас від інших, важчих захворювань. Підвищена температура тіла при грипі активізує нашу імунну систему до такого ступеня, що вона справляється не тільки з ним, але ще тривалий період часу захищає наш організм від різного роду інфекцій. Саме з цієї причини медики не радять збивати температуру до 38,5 градусів.

При призначенні лікувальних препаратів при грипі лікар пропонує противірусні, жарознижуючі засоби, засоби для полегшення дихання, розрідження мокроти, антигістамінні препарати і вітаміни... Їх фантазії не знають меж. Отже, про економію тут не йдеться.

А чи доречно взагалі економити, коли йдеться про грип? Ось що говорять фахівці: віруси грипу постійно мутують, що стає причиною створення нових препаратів. Але, дорогі ліки зовсім не означають ефективні.

Ціни на лікарські препарати залежать від показань до застосування і протипоказань, від їх побічних дій, від можливості застосування їх різними віковими групами і від форм випуску.

Робить вплив на ціну і те, що ліки нового покоління, як правило, комплексні.

Але, якраз така комплексність не завжди потрібна, а деколи навіть і шкідлива.

На вартість ліків насамперед впливають, розкрученість бренду і країна-виробник. Повірте, що будь-яким дорогим лікам існує аналог, дешевший за ціною.

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