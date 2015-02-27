15 тисяч продуктових наборів видав Штаб Ахметова в Сєвєродонецьку

Допомогу отримують інваліди, пенсіонери старше 65 років, батьки-одинаки, малозабезпечені, вагітні, діти-сироти та переселенці з дітьми, у яких склалася важка життєва ситуація.

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Як прокоментував волонтер штабу Ріната Ахметова Максим Ровінський: «Сєвєродонецьк - один з трьох центрів видачі допомоги жителям міст на лінії вогню поряд з Маріуполем і Слов'янському. Штаб Ахметова допомагає таким переселенцям. Достатньо пред'явити лише паспорт з пропискою міста на лінії вогню. Умови максимально спрощені, так як люди з цих населених пунктів не можуть оформити довідку переселенця. Вся допомога видається безкоштовно на підставі прозорих критеріїв. Були випадки, коли запускали чутки, що допомогу необхідно оплачувати, але ми заявляли і продовжуємо заявляти - всі витрати з оплати, доставки і видачі допомоги оплачуються Гуманітарних штабом Ріната Ахметова».

Як повідомлялося раніше, 19 500 продуктових наборів у лютому Штаб Ахметова доставив жителям міст на лінії вогню.

Це 14 міст і 3 адміністративних району. Допомога доставлялися: Донецька область - Авдіївка, Дзержинськ, Миронівське, Новгородське, Світлодарськ, Мар'їнський район, Тельманівський район (Староігнатівка, Гранітне, Чермалик), Новоазовський район (Широкіно );

Луганська область, Попасна, Гірське, Трьохізбенка, Лисичанськ, Станиця Луганська, Золоте, Новотошковка, Щастя, Петрівка.

Крім цього для жителів виїхали з міст на лінії вогню Гуманітарний штаб Ахметова доставляв допомогу: Донецька область, Першотравневий район, Маріуполь, Курахове, Красноармійськ, Горлівка, Слов'янськ, Костянтинівка, Артемівськ, Краматорськ, Красний Лиман;

Луганська область, Сєвєродонецьк, Сватове, Старобільськ, Біловодськ, Марківка.