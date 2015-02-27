Квіташвілі просить депутатів підтримати законопроект, що дозволяє закуповувати вакцини через ЮНІСЕФ
Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі закликає народних депутатів підтримати законопроект, що дозволяє закуповувати вакцини через ЮНІСЕФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
За словами міністра, перехід на закупівлі через ЮНІСЕФ дозволить відійти від корупційних схем, закуповувати якісні препарати і дешевше, і вчасно.
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«Україні потрібен закон, який дозволить закуповувати вакцини через ЮНІСЕФ. Ситуація з вакцинами залишається дуже важкою. Сьогодні у ВР зареєстровано законопроект, який дасть можливість Україні закуповувати вакцини через ЮНІСЕФ. В Україні народжується близько 500 тисяч дітей. Необхідність вакцин близько 10 мільйонів доз. Щорічно Україні потрібно від 20 до 23 мільйонів доларів, щоб на 100% забезпечити вакцинацією новонароджених. У нас була дуже інтенсивна робота з ЮНІСЕФ - нам дали рекомендації, дали цифри», - сказав Квіташвілі.
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Він стверджує, що закупівля імунологічних препаратів через міжнародні організації дозволить заощадити країні значні кошти.
«Якщо б ми це зробили в минулому році, ми могли б заощадити 1,5 млн доларів і змогли б закупити більшу кількість вакцин», - вважає Квіташвілі.
Також міністр поінформував, що ЮНІСЕФ планує ввезти в Україну вакцину проти поліомієліту на суму 3 млн дол.