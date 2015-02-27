Квіташвілі просить депутатів підтримати законопроект, що дозволяє закуповувати вакцини через ЮНІСЕФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами міністра, перехід на закупівлі через ЮНІСЕФ дозволить відійти від корупційних схем, закуповувати якісні препарати і дешевше, і вчасно.

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«Україні потрібен закон, який дозволить закуповувати вакцини через ЮНІСЕФ. Ситуація з вакцинами залишається дуже важкою. Сьогодні у ВР зареєстровано законопроект, який дасть можливість Україні закуповувати вакцини через ЮНІСЕФ. В Україні народжується близько 500 тисяч дітей. Необхідність вакцин близько 10 мільйонів доз. Щорічно Україні потрібно від 20 до 23 мільйонів доларів, щоб на 100% забезпечити вакцинацією новонароджених. У нас була дуже інтенсивна робота з ЮНІСЕФ - нам дали рекомендації, дали цифри», - сказав Квіташвілі.

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Він стверджує, що закупівля імунологічних препаратів через міжнародні організації дозволить заощадити країні значні кошти.

«Якщо б ми це зробили в минулому році, ми могли б заощадити 1,5 млн доларів і змогли б закупити більшу кількість вакцин», - вважає Квіташвілі.

Також міністр поінформував, що ЮНІСЕФ планує ввезти в Україну вакцину проти поліомієліту на суму 3 млн дол.