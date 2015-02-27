Як лікувати біль у горлі без ліків

Відчуваєш, що застудилася? Не переживай, лікування не завжди пов'язане з неприємними відчуттями. Наприклад, усунути першіння та біль у горлі можна з допомогою грогу, пише edinstvennaya.ua.

Ти занадто довго була на морозному повітрі? Тоді тобі допоможе зігрітися старий випробуваний засіб - грог. У сухе червоне вино поклади мед, лимон, гвоздику, нагрій до 45 градусів (якщо температура буде вищою, мед і лимон втратять свої лікувальні властивості), випий і йди спати. Також непогано зігріває світле пиво, але цей засіб викликає потовиділення, тому приймати його краще вже перед сном, лежачи в ліжку під теплою ковдрою.

Крім суто лікувальної дії такі домашні способи лікування допоможуть тобі зберегти гарний настрій.