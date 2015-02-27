За добу в зоні АТО отримали поранення 7 військовослужбовців

За минулу добу в зоні АТО загинули 3 військовослужбовців, 7 поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загинули 3 українських військовослужбовців, 7 отримали поранення", - сказав він.