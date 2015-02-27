Яблучна вода з корицею прискорить метаболізм
15:02, 27 лютого 2015Країна
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Хороший метаболізм в організмі - це запорука ідеальної фігури
Рецепт детокс-напою:
1 яблуко тонко наріжте, краще брати ароматні сорти. 1 паличку кориці і скибочки яблук помістіть в глечик і залийте чистою водою 1 л. Помістіть в холодильник на 1-2 години.
Поєднання яблука та кориці покращує обмін речовин, знижує вагу за рахунок виведення зайвої рідини з тіла.
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