Яблучна вода з корицею прискорить метаболізм

Рецепт детокс-напою:

1 яблуко тонко наріжте, краще брати ароматні сорти. 1 паличку кориці і скибочки яблук помістіть в глечик і залийте чистою водою 1 л. Помістіть в холодильник на 1-2 години.

Поєднання яблука та кориці покращує обмін речовин, знижує вагу за рахунок виведення зайвої рідини з тіла.