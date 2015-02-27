Міжнародний Червоний Хрест готовий виступити посередником при обміні полоненими на Донбасі

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий виступити посередником при обміні полоненими на Донбасі і запропонував свої послуги сторонам конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прес-релізі організації, розповсюджені сьогодні під час прес-конференції президент МКЧХ Петера Маурера.

Також Маурер, інформуючи про результати своїх переговорів у Москві та Києві, зазначив, що президенти України та Росії Петро Порошенко і Володимир Путін висловилися на підтримку своїх зобов'язань щодо доставки гуманітарної допомоги населенню на схід України.

“Під час зустрічі як із президентом у Москві паном Путіним, так і з паном Порошенком у Києві було чітко зрозуміло, що обидві сторони висловлювали свої зобов'язання і свою відданість тому, щоб доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню”, - сказав Маурер.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк попросив президента Міжнародного комітету Червоного Хреста допомогти уряду врегулювати проблему з доставкою гуманітарної допомоги для жителів окупованих територій Донбасу через лінію зіткнення.

Глава уряду висловив стурбованість діями Росії та очолюваних нею терористів на території України.

«Як і було очікувано, президент Путін та очолювані Росією терористи порушили Мінські домовленості», - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що люди, які зараз проживають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, стали заручниками цих терористів.

«Наше спільне завдання - надати гуманітарну допомогу тим, хто живе в цих регіонах», - наголосив він, зазначивши, що покладається в цьому на підтримку Міжнародного комітету Червоного Хреста.