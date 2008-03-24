У Києві минулого року захворюваність на туберкульоз зменшилася на 12%

У Києві минулого року захворюваність на туберкульоз знизилася на 12%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції головний фтизіатр Управління охорони здоров`я Київської міської державної адміністрації, головний лікар Київського міського центрального протитуберкульозного диспансеру Леонід ТУРЧЕНКО.

«Має місце зниження захворюваності на туберкульоз як серед дорослих, так і серед дітей. В цілому захворюваність знизилася на 12%», - сказав Л.ТУРЧЕНКО. За його даними, за минулий рік захворіли на різні форми туберкульозу 1256 чоловік; показник захворюваності по Києву становить 46 хворих на 100 тис. населення.

За його інформацією, в Києві зріс рівень туберкульозу, який виявляється за зверненнями, і на сьогодні він один з найвищих в Україні.

Л.ТУРЧЕНКО повідомив, що захворюваність виявлено в більшості випадків серед людей без певного місця проживання, іногородніх, людей, які в Києві перебувають транзитом.

Він також повідомив, що показник смертності від туберкульозу, хоча в цілому залишається на рівні попередніх років, але на сьогоднішній день не є об`єктивним, оскільки враховує перелічені групи соціально дезорієнтованих представників населення.

«У нас питома вага таких хворих – до 40%. Якби ми виключили їх, то у нас показник зі смертності наближався б до того, який був на початку 90-х років», - зазначив головний фтизіатр Києва.

Точної цифри померлих від туберкульозу минулого року він не назвав, оскільки зараз у деяких випадках йде підтвердження або уточнення діагнозу, але, за його даними, це близько 320 чоловік.

Л.ТУРЧЕНКО також повідомив, що актуальною в Києві залишається проблема лікування хворих на туберкульоз. За його інформацією, необхідно здійснювати безперервний контроль за прийомом лікарських засобів хворими з початковими стадіями туберкульозу. Він зазначив, що це лікування досить тривале і становить близько восьми місяців. Але оскільки через два-три місяці хворий почувається набагато краще, він перестає приймати медпрепарати, внаслідок чого виникають стійкі форми туберкульозу.

Лікування таких форм, за його словами, коштує в столиці, за підрахунками управління, в 12 разів дорожче, ніж лікування первинної форми захворювання, і становить близько 5 тис. грн. на рік на одного хворого.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 24 березня, за ініціативою ВООЗ, відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. В даний час третина населення земної кулі інфікована, щорічно реєструється до 80 млн. нових випадків захворювання і 2,5 млн. хворих на туберкульоз вмирають.

Епідемія туберкульозу в Україні за критеріями ВООЗ оголошена в 1995 році. За цей час середній рівень захворюваності на туберкульоз збільшився майже в 2,4 раза. В Україні захворюваність і смертність від хвороби в 8-10 разів перевищує відповідні показники більшості країн Євросоюзу. Щорічно від туберкульозу вмирає в країні близько 10 тис. чол. У 2007 році, за даними МОЗ України, виявлено 37 тис. хворих на туберкульоз, серед яких 612 – діти. Найвищі показники захворюваності реєструються в Херсонській, Миколаївській, Луганській, Кіровоградській областях – більше 100 випадків на 100 тис. населення.