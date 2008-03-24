В Україні створять закриті відділення для примусового лікування хворих на туберкульоз

Київ. 24 березня. УНІАН. Україна змушена піти на жорсткі заходи – у туберкульозних диспансерах будуть створювати закриті відділення з примусовим лікуванням хворих на туберкульоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в МОЗ України міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, такі закриті відділення призначатимуться для туберкульозних хворих, які уникають лікування. “Слід ізолювати людей, які свідомо не хочуть проходити протитуберкульозну терапію. Такі пацієнти загрожують родині та громаді. Про це, до речі, вже давно нас просять і лікарі-фтизіатри, і саме це допоможе перервати епідемічний ланцюг подальшого поширення Україною туберкульозу, ” – пояснив В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр зауважив, що нині в Україні “катастрофічна ситуація зі стійкими мультирезистентними формами туберкульозу: ми не маємо чим лікувати таких хворих - ті ліки, які ще вчора були ефективними, сьогодні вже не діють”.

Василь КНЯЗЕВИЧ наголосив, що, зазвичай, вилікувати хворого на туберкульоз обходиться державі близько кількох тисяч гривень. “А вартість лікування хворого з мультирезистентною формою туберкульозу сягає 200 тисяч. Тому тут надважливим чинником є профілактика та вчасне виявлення туберкульозу. Інакше ми ніколи не подолаємо епідемії,” – підкреслив він.

За інформацією В.КНЯЗЕВИЧА, Україна останнім часом має стабільні показники щодо захворюваності та смертності від туберкульозу, а відсутній також сплеск дитячої захворюваності.

“Серед загальної хворих найбільше чоловіків – 84-86 %. Зазвичай, це люди асоціальні. Однак до 1,5% хворих на туберкульоз є заможними людьми. Непокоїть те, що в Україні лишається високий рівень захворюваності серед лікарів-фтизіатрів”, - повідомив міністр.