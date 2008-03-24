Стан пораненого у Косовому українського миротворця задовільний

Хірург центрального госпіталю МВС України Олексій РАДЧЕНКО стверджує, що реабілітаційний період пораненого в Косовому українського миротворця Олександра МАРИНИЧА, якого було доставлено 19 березня літаком ООН до Києва, протікає задовільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, наразі стан пораненого задовільно стабільний. «На даний час боєць у задовільному стані», - сказав О.РАДЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що 19 березня пораненого було доставлено до Києва в стані стабільно середньої тяжкості. Хірурги видалили йому осколки.

Також О.РАДЧЕНКО висловив переконання, що пораненому в Косовому українцю було надано адекватну медичну допомогу, яка «прийнятна медичним канонам». Тобто, пояснив він, будь-яких нарікань на дії колег-медиків в Косовому в нього немає.

О.РАДЧЕНКО також зазначив, що наразі у хворого немає жодних проблем щодо забезпечення медикаментами та медичною допомогою.

Він також припустив, що приблизно через 2 місяці хворий може досягти свого нормального стану.

Відповідаючи на запитання, чи надалі О.МАРИНИЧ зможе залишатися на службі, О.РАДЧЕНКО відповів: «Час покаже. Теоретично така можливість є».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) під час сутичок було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому. Один з них помер. Старшого лейтенанта міліції О.МАРИНИЧА на вимогу лікарів 19 березня 2008 року було доставлено в Україну спецлітаком ООН та прооперовано у відомчому медичному закладі.