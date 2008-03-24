“Телемедицина – досвід та перспективи”

В м. Донецьк, вул. Артема, 106, 25-26 березня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Телемедицина – досвід та перспективи” Організатори: Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Інститут травматології та ортопедії. 83048, Донецьк, вул. Артема, 106. Тел. (062) 335-14-61 Запрошені до участі: представники Росії, Грузії, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter