Бідні родини отримуватимуть на малих дітей щомісяця 250 грн

Як передає кореспондент УНІАН про це в ході засідання уряду, яке відбулося 28 лютого, заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Ми сьогодні робимо ще один крок – прийняли рішення для дітей до 3 років з малозабезпечених сімей встановити доплату по 250 грн. У нас там є декілька категорій, але ми додаємо для малозабезпечених сімей. Загальна кількість таких діток буде приблизно 70 тис дітей», - сказав Яценюк.

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Він додав, що уряд готовий для збільшення допомоги, але все залежатиме від економічної ситуації. «Все буде залежати від того, як буде розвиватися економічна ситуація. Зупинка війни і поступові реформи дадуть додаткове повітря аби почати дихати, аби економіка давала додаткові доходи, які будемо розподіляти на соціальні потреби», - додав голова уряду.