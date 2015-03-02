Із Сумської області рятувальники доставили на Донбас 10 тонн гуманітарної допомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС України, допомогу доставлено сьогодні, 27 лютого.

Згідно із повідомленням, в основному мешканці колись 10-тисячного населеного пункту отримали продукти харчування: цукор, борошно, крупи, макарони, питну воду, овочі, солодощі. Загалом були задіяні 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Читайте такожООН представила план гуманітарної допомоги Україні на $316 млн

За інформацією начальника МЦШР ДСНС України Сергія Біляєва, смт Миронівське знаходиться в безпосередній близькості практично за кілька кілометрів від епіцентру недавнього протистояння міста Дебальцеве. Населений пункт регулярно піддається обстрілу з артилерії і реактивних систем залпового вогню; від попадання снарядів сильно постраждали практично всі вулиці селища; деякі будинки зруйновані повністю, у багатьох вибиті вікна і пошкоджено фасад; перебиті лінії електропередач, труби газопостачання та тепломережі; місцева ТЕС повністю зупинена і не виробляє ні електроенергії, ні тепла; мешканці та біженці з сусідніх селищ змушені жити в підвалах своїх будинків.

«Після прибуття до місця призначення ми провели рекогносцирування місцевості та відпрацювали комплексний план першочергових завдань щодо організації та проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з доставкою гуманітарних вантажів, а також евакуації громадян із зони АТО. Саме ці завдання буде виконувати найближчим часом наш зведений загін», - зазначив Біляєв.