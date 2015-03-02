У госпіталях перебувають понад 500 поранених бійців АТО
10:54, 02 березня 2015Країна
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Станом на сьогодні у госпіталях та інших медичних закладах перебувають 510 українських військовослужбовців, поранених в зоні АТО
УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу в Києві.
«В госпіталях та інших медичних закладах перебуває 510 українських військовослужбовців, які наразі отримують всю необхідну кваліфіковану медичну допомогу», - зазначив він.
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