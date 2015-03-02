МОЗ оголосив конкурс на посаду директора Національного інституту раку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Вимоги до кандидатів: вільне володіння українською мовою; вища освіта за напрямом «Медицина»; наявність наукового ступеня, стаж роботи в сфері управління - не менше 5 років.

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Необхідні документи, а саме: заяву на ім'я міністра охорони здоров'я України з проханням розглянути кандидатуру на посаду директора Національного інституту раку, резюме та копії документів, які підтверджують вимоги до кандидатів, номінанти можуть подати до МОЗ України з 2 по 17 березня 2015 року.

Крім того, вчена рада МОЗ вирішила, що претенденти повинні обов'язково прикласти до переліку подані документи і план розвитку головного онкологічного установи країни.

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Як повідомлялося, попередній директор Національного інституту раку Ігор Щепотін був звільнений з цієї посади 11 лютого після закінчення терміну дії контракту.